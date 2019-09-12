Интер и Милан потратят более полумиллиарда евро на строительство нового стадиона

Итальянские гранды планируют построить новую арену вместо легендарного Сан-Сиро (другое название – Джузеппе Меацца). Впрочем, это влетит Милану и Интеру в серьезную копеечку.

Милан и Интер продолжат делить домашнюю арену и в будущем. Построение нового стадиона обойдется обоим клубам в около 605 млн евро, а еще примерно 45 млн будет стоить снос нынешнего стадиона, сообщает Corriere della Sera.

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Обновленный Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) будет вмещать около 60 тысяч зрителей, но рассматривается и вариант с 55-ю тысячами болельщиков. Поскольку Милан, так и Интер продолжат выступления на одном стадионе, то клубы планируют установить систему изменения цветов на трибунах (черно-синие на матчах Интера и красно-черные на поединках Милана).

Особое внимание будет уделяться премиум-местам. Отмечается, что корпоративные билеты будут продаваться по цене от 10,3 тысяч евро до 12,5 тысяч на более значимые поединки.

Также вблизи стадиона планируется возведение офисных и торговых помещений, спортивные площадки и отель. Ожидается, что окончательный проект представят уже 23 сентября.

Легендарный Сан-Сиро был построен в 1925 году. За это время арена неоднократно принимала важные матчи чемпионатов мира и финальные поединки еврокубков. В частности, в Милане прошли финалы ЛЧ Бавария – Валенсия и Реал – Атлетико.

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