Интер и Милан выкупят Сан-Сиро за 200 млн евро, чтобы снести его.

Интер и Милан пообещали построить стадион мирового класса вместо Сан-Сиро. Клубы планируют выкупить легендарный стадион у города за 197 млн евро, чтобы снести его и построить на его месте новый стадион.

Ранее такое решение было одобрено городским советом. Теперь клубы ждут официального подтверждения от правительства Милана.

"Следующие этапы процесса приведут к созданию нового стадиона, отвечающего самым высоким международным стандартам, – сооружения мирового класса, призванного стать новым архитектурным символом Милана и символом страсти футбольных болельщиков по всему миру", – говорится в совместном заявлении клубов.

Стадион Сан-Сиро был открыт в 1926 году.

