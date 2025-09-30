Интер и Милан договорились о строительстве нового стадиона на месте Сан-Сиро – клубы "выбросят" 200 млн евро на ветер
Интер и Милан выкупят Сан-Сиро за 200 млн евро, чтобы снести его.
Интер и Милан пообещали построить стадион мирового класса вместо Сан-Сиро. Клубы планируют выкупить легендарный стадион у города за 197 млн евро, чтобы снести его и построить на его месте новый стадион.
Ранее такое решение было одобрено городским советом. Теперь клубы ждут официального подтверждения от правительства Милана.
"Следующие этапы процесса приведут к созданию нового стадиона, отвечающего самым высоким международным стандартам, – сооружения мирового класса, призванного стать новым архитектурным символом Милана и символом страсти футбольных болельщиков по всему миру", – говорится в совместном заявлении клубов.
Стадион Сан-Сиро был открыт в 1926 году.
