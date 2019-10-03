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Интер и Ювентус готовы подписать Ракитича в январе – Барселона не рассчитывает на хорвата

20:27 4 Читати українською
Интер и Ювентус готовы подписать Ракитича в январе – Барселона не рассчитывает на хорвата
Иван Ракитич / Reuters

Хавбек Барселоны Иван Ракитич с большой вероятностью покинет Камп Ноу во время зимнего трансферного окна.

Опытный полузащитник каталонского клуба заинтересовал Интер и Ювентус, информирует Calciomercato.

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Ракитич получает крайне мало игрового времени в текущей кампании и хочет сменить команду. Итальянские гранды будут следить за дальнейшим развитием событий и, если положение хорвата в составе "блаугранас" не изменится к лучшему, попытаются подписать вице-чемпиона мира зимой. Контракт Ракитича с Барселоной действует до лета 2021 года.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний хавбек получил место в старте команды Вальверде лишь однажды – матч 5 тура Примеры против Гранады, в котором каталонцы проиграли со счетом 0: 2.

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Италия Испания Трансферы Иван Ракитич Иван Ракитич Интер Интер Ювентус Ювентус Барселона Барселона
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