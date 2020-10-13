Интер и Бавария могли обменяться футболистами – в Мюнхен должен был отправиться Кристиан Эриксен, а в обратном направлении в Милан – Жером Боатенг.

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Как сообщает Sport Bild, стороны рассматривали варианты аренды на сезон, а в соглашении о переходе датчанина должна была быть прописана опция выкупа. Эриксен и Боатенг были заинтересованы в таких трансферах. Более того, клубы не потеряли бы ничего в финансовом плане, ведь оба игроки зарабатывают по 12 млн евро за сезон.

Однако руководство Баварии не согласилось на такой обмен – в их планы не входил Эриксен, а наставник мюнхенцев Ганс-Дитер Флик не хотел отпускать Боатенга. По информации источника, официальные переговоры между клубами так и не начались.

Заметим, Кристиан Эриксен в текущем сезоне провел на поле лишь 74 минут, в активе Жерома Боатенга три матча в этой кампании Бундеслиги.

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