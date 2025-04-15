Интер хочет "забронировать" Индзаги на дольший срок пребывания у руля команды. Как утверждает Gazzetta dello Sport, руководство Интера договорилось с наставником команды Симоне Индзаги о новом продлении контракта. Нынешнее соглашение 49-летнего рулевого рассчитано до конца следующего сезона, но "нерадзурри" не хотят, чтобы на специалиста давил статус последнего сезона, поэтому готовы продлить контракт сразу до лета 2028-го года.

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Также отмечается, что зарплата Индзаги повысится на 500 тысяч евро в год, и он будет зарабатывать не 6,5 миллионов евро, как сейчас, а 7, не включая бонусы за трофеи. Отдельно подчеркивается, что при этом Индзаги сохрани статус самого высокооплачиваемого тренера чемпионата Италии.

Напомним, что Индзаги тренирует "нерадзурри" с сезона 2021/22. С тех пор он выиграл Скудетто, два Кубка Италии и 3 Суперкубка.

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