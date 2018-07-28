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Интер хочет подписать Врсалько

27 июля 23:09 23 Читати українською
Интер хочет подписать Врсалько
Шиме Врсалько / Фото AFP

Защитник Атлетико и сборной Хорватии Шиме Врсалько попал в круг интересов Интера.

В трансфере Врсалько заинтересован лично главный тренер Интера Лучано Спаллетти, сообщает издание Calciomercato.

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"Руководство продолжает работу на трансферном рынке. Сейчас рано делать серьезные выводы, поскольку команда не так давно приступила к подготовке. Когда дело подходит к дедлайну, ситуация часто меняется. Нам нравится Врсалько, это хороший кандидат. Интеру необходимы футболисты, которые способны закрыть несколько позиций, поскольку команде предстоит проводить по три матча в неделю", – сказал Спаллетти для итальянского издания.

Напомним, Врсалько в составе сборной Хорватии дошел до финала ЧМ-2018, где хорваты уступили сборной Франции ​​(2:4).

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