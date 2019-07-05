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Интер хочет подписать Видаля

13:56 50 Читати українською
Интер хочет подписать Видаля
Артуро Видаль / Reuters

Миланский Интер заинтересован в подписании хавбека Барселоны Артуро Видаля.

Новый тренер "нерадзурри" Антонио Конте настаивает на трансфере чилийца, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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49-летний специалист готов отпустить Раджу Наингголана в чемпионат Китая, а на его место приобрести полузащитника Барселоны. Конте хорошо знает Видаля по совместной работе в Ювентусе, которая принесла чемпионские титулы в Италии.

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В прошлом сезоне Артуро провел за "блаугранас" 53 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.

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Италия Трансферы Барселона Барселона Антонио Конте Антонио Конте Артуро Видаль Артуро Видаль Интер Интер
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