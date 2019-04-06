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Интер хочет подписать Роббена – игрок предпочитает МЛС

07:30 39 Читати українською
Интер хочет подписать Роббена – игрок предпочитает МЛС
Арьен Роббен / Фото: соцсети

Миланский Интер хочет усилиться ветераном Баварии Арьеном Роббеном.

Контракт вингера мюнхенского клуба заканчивается летом текущего года, Интер хочет бесплатно подписать Роббена на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы

Однако, сам голландец больше склоняется к варианту из Америки, клубы МЛС также интересуются 35-летним полузащитником. Сейчас Роббен восстанавливается от травм и неизвестно, сыграет ли еще в этом сезоне.

Роббен получил вариант продолжения карьеры в Японии

В активе вингера 15 матчей во всех турнирах за Баварию в течение этого сезона, где футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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