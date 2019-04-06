Интер хочет подписать Роббена – игрок предпочитает МЛС

Миланский Интер хочет усилиться ветераном Баварии Арьеном Роббеном.

Контракт вингера мюнхенского клуба заканчивается летом текущего года, Интер хочет бесплатно подписать Роббена на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.

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Однако, сам голландец больше склоняется к варианту из Америки, клубы МЛС также интересуются 35-летним полузащитником. Сейчас Роббен восстанавливается от травм и неизвестно, сыграет ли еще в этом сезоне.

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В активе вингера 15 матчей во всех турнирах за Баварию в течение этого сезона, где футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.