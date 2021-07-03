На радары "нерадзурри" попал лидер ПСВ Дензел Дюмфрис, информирует Telegraaf.

Динамо близко к проведению товарищеского матча с Интером, – источник

Ашраф Хакими должен перейти в ПСЖ за 60 млн евро, а на часть этой суммы приобретут замену. Дюмфрис прекрасно проявил себя на чемпионате Европы – 4 матча и два гола, среди которых мяч в ворота Украины. Ориентировочная цена 25-летнего защитника составляет 16 млн евро.

Добавим, что ранее Дюмфриса связывали с Баварией, однако мюнхенцы выбыли из гонки.

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