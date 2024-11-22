Президент “нерадзурри” Джузеппе Маротта пристально следит за ситуацией Алекса Мерета, информирует Sempre Inter со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Интер наградил открытие сезона новым контрактом – "жалкая" зарплата значительно выросла

Контракт победителя Евро-2020 завершается ближайшим летом, и Наполи пока не удается договориться о продлении. Маротта является известным мастером переманивания свободных агентов и уже в январе может браться за дело. Наполи хорошо знает об этой угрозе, потому что несколько месяцев назад потерял звездного хавбека Пётра Зелиньски, не получив от Интера ни копейки.

Добавим, что в конце 2023 года на место Мерета сватали Андрея Лунина, однако с тех пор украинец успел продлить контракт с Реалом.

"Я пью каждый день": легенда Интера сделал потрясающее признание – 4-кратный чемпион Италии превратился в алкоголика