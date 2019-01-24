Интер хочет арендовать Соареша – он может сыграть против сборной Украины

Миланский Интер заинтересован в подписании защитника английского Саутгемптона и сборной Португалии Седрика Соареша.

"Нерадзурри" уже начали переговоры об аренде 27-летнего португальца, сообщает Sky Sports.

Вероятно, что в арендное соглашение будет включен пункт о возможности выкупа Соареша в конце сезона. "Святые" не рассчитывают на защитника, поскольку новый наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль на правом фланге обороны делает ставку на юного Яна Валери.

В сезоне 2018/19 Седрик Соареш провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. В марте он может выйти в составе сборной на матч против команды Украины в рамках отбора к Евро-2020.

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