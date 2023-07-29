Интер попытается сохранить своего лидера Лаутаро Мартинеса в команде, увеличив зарплату футболисту. На аргентинца серьезно претендуют клубы из Саудовской Аравии.

Миланский Интер намерен сохранить в своем составе одного из лидеров команды – форварда Лаутаро Мартинеса, к которому активно присматриваются клубы из Саудовской Аравии.

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"Нерадзурри" готовы начать переговоры с аргентинцем по новому контракту. Об этом пишет итальянский журналист Николо Скира.

Аргентинец считается ключевым игроком в команде, поэтому клуб попытается переподписать с ним контракт до 2028 года с увеличением зарплаты.

Лаутаро выступает за Интер с июля 2019 года, когда был приобретен у Расинга за 25 миллионов евро. За это время он забил 102 гола и отдал 36 результативных передач в 238 матчах.

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