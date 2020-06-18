toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Интер готов сделать Барселоне скидку на Лаутаро, но хочет получить игрока каталонцев

20:45 - Читати українською
Интер готов сделать Барселоне скидку на Лаутаро, но хочет получить игрока каталонцев
Лаутаро Мартинес / Getty images

Барселона продолжает искать пути для подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Миланский клуб не готов снижать свои условия – разблокировать трансфер аргентинца может только выплата суммы отступных в размере 111 миллионов евро, но для Барселоны "нерадзурри" могут пойти на уступки.

Барселона узнала дедлайны относительно трансфера Лаутаро – каталонцам стоит поторопиться

По информации Сalciomercato, Интер требует у каталонцев 85 млн плюс защитника Хуниора Фирпо, которого оценивает в 26 млн. Барселона, в свою очередь, предлагает Фирпо и 65 миллионов. "Сине-гранатовые" считают, что Интер оценивает стоимость Фирпо слишком низко с учетом цены на Мартинеса.

Отмечается, что длительные переговоры между клубами вызывают в Лаутаро и его окружение недовольство. Форвард уже дал понять, что хочет присоединиться к Барселоне, и ему кажется, что Интер создает слишком много препятствий для перехода, особенно учитывая ситуацию с мировым экономическим кризисом.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
00:13
1089
Теги
Интер Интер Барселона Барселона Италия Фирпо Фирпо Хуниор Лаутаро Лаутаро Мартинес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
23
мин
Реал Мадрид
23:00
Валенсия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук