Интер готов сделать Барселоне скидку на Лаутаро, но хочет получить игрока каталонцев

Барселона продолжает искать пути для подписания форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Миланский клуб не готов снижать свои условия – разблокировать трансфер аргентинца может только выплата суммы отступных в размере 111 миллионов евро, но для Барселоны "нерадзурри" могут пойти на уступки.

Барселона узнала дедлайны относительно трансфера Лаутаро – каталонцам стоит поторопиться

По информации Сalciomercato, Интер требует у каталонцев 85 млн плюс защитника Хуниора Фирпо, которого оценивает в 26 млн. Барселона, в свою очередь, предлагает Фирпо и 65 миллионов. "Сине-гранатовые" считают, что Интер оценивает стоимость Фирпо слишком низко с учетом цены на Мартинеса.

Отмечается, что длительные переговоры между клубами вызывают в Лаутаро и его окружение недовольство. Форвард уже дал понять, что хочет присоединиться к Барселоне, и ему кажется, что Интер создает слишком много препятствий для перехода, особенно учитывая ситуацию с мировым экономическим кризисом.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко