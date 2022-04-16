Миланский клуб второй подряд год может потерять одну из главных звезд, солидно пополнив бюджет.

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес рискует покинуть Сан-Сиро и следующий сезон начать в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.

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По информации источника, Интер готов продать своего лучшего бомбардира в Барселону, ранее интересовавшуюся форвардом. Более того, миланцы даже согласны часть суммы трансфера покрыть, забрав из Каталонии Мемфиса Депая или Миралема Пьянича. Барса пока не проявляет интереса к такому сценарию.

Следует заметить, что Лаутаро Мартинес – самый дорогой игрок действующих чемпионов Италии. Его трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 41 матч на клубном уровне, забив 17 голов.

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