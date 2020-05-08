Интер готов предложить Арсеналу звездный обмен форвардами

Германия — 09:00 107
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Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів
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"Я уже собирал вещи": Блохин мог покинуть сборную Украины во время ЧМ-2006 после конфликта с СуркисомСборная Украины — 00:12 243
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"Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Лобановського, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбояУкраина — 7 май 489
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Футбол повертається! Південна Корея здолала вірус і розпочинає чемпіонат, екс-наставник Карпат захищатиме титулОвертайм — 7 май 146
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Клозе официально стал тренером БаварииГермания — 7 май 444