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Интер готов предложить Арсеналу звездный обмен форвардами

10:27 118 Читати українською
Интер готов предложить Арсеналу звездный обмен форвардами
Лаутаро Мартинес и Мауро Икарди / Фото ФК Интер

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Серии А.

Интер нацелился на нападающего Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Tuttosport.

Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди

Миланцы готовы предложить лондонцам взамен своего звездного форварда Мауро Икарди, который сейчас защищает цвета ПСЖ на правах аренды. Сам Интер не заинтересован в услугах Мауро, поэтому его уход выглядит вполне вероятным.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 26 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

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Италия Трансферы Трансферы Арсенала Трансферы Интера Мауро Икарди Мауро Икарди Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Интер Интер
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