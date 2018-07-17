toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЕВРО-2018 (U 19) ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Интер готов отдать Жоау Мариу в аренду только с гарантией выкупа футболиста

23:11 23 Читати українською
Интер готов отдать Жоау Мариу в аренду только с гарантией выкупа футболиста
Жоау Мариу / Фото: соцсети

Английский Вулверхэмптон хочет арендовать португальского полузащитника Интера Жоау Мариу. Итальянцы требуют гарантии дальнейшей покупки футболиста.

Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Интера Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

Впрочем, итальянцы хотят гарантии последующего выкупа игрока. Интер соглашается отдать футболиста в годичную аренду только при условии, что Вулверхэмптон купит его в 2019 году за 30 млн евро.

"Волки" заинтересованы в приобретении футболиста, однако пока не готовы дать гарантии выкупа. Переговоры между клубами продолжаются.

Жоау Мариу вторую часть прошлого сезона провел в футболке Вест Хэма, сыграл 13 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ярмоленко выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджила – игрок чистил бутсы украинца

Теги
Англия Трансферы Жоау Мариу Жоау Мариу Вулверхэмптон Вулверхэмптон Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Русенборг
20:45
Валюр
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук