Интер готов отдать Жоау Мариу в аренду только с гарантией выкупа футболиста

Английский Вулверхэмптон хочет арендовать португальского полузащитника Интера Жоау Мариу. Итальянцы требуют гарантии дальнейшей покупки футболиста.

Вулверхэмптон хочет арендовать полузащитника Интера Жоау Мариу, сообщает Football Italia.

Впрочем, итальянцы хотят гарантии последующего выкупа игрока. Интер соглашается отдать футболиста в годичную аренду только при условии, что Вулверхэмптон купит его в 2019 году за 30 млн евро.

"Волки" заинтересованы в приобретении футболиста, однако пока не готовы дать гарантии выкупа. Переговоры между клубами продолжаются.

Жоау Мариу вторую часть прошлого сезона провел в футболке Вест Хэма, сыграл 13 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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