Полузащитник Интера и сборной Дании Кристиан Эриксен может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Эриксен после своего трансфера из Тоттенхэма в январе 2020 года так и не сумел завоевать себе место в стартовом составе. Сейчас миланский клуб рассматривает вариант с прощанием с датским хавбеком, утверждает Corriere dello Sport.

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По информации издания, один из возможных вариантов развития событий – обмен с лондонским Арсеналом. Вместо Эриксена в Милан может отправиться полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака.

Отмечается, что главный тренер Интера Антонио Конте хочет усилить команду опорным полузащитником. Главная цель – хавбек Челси Н'Голо Канте, а вот альтернативой может стать Джака из Арсенала, который проиграл конкуренцию после покупки "канонирами" Томаса Партея.

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