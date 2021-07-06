Интерес к французу якобы проявляет миланский Интер. Об этом со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает Manchester Evening News.

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"Нерадзурри" этим летом отпустили ветерана Эшли Янга и ищут нового исполнителя на левый фланг. Миланцы обратили внимание на Менди. Тренерский штаб Интера готов реанимировать карьеру травматичного защитника.

На пути трансфера – финансовый вопрос. Ман Сити приобрел Менди 4 года назад с Монако за 57,5 млн евро. В свою очередь чемпион Италии собрался экономить на фоне потерь от пандемии и разгружает зарплатную ведомость рядом продаж.

К слову, в прошлом сезоне Бенжамен Менди провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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