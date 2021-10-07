Хавбек Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес могут покинуть Интер уже в зимнее трансферное окно.

Недавнее публичное заявление Санчеса, который выразил недовольство количеством игрового времени в текущем сезоне, стало еще одним аргументом для боссов Интера избавиться от опального чилийца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Алексиса могут продать уже в январе. Второй игрок, который может покинуть "нерадзурри" – Артуро Видаль. Впрочем, хавбек не желает покидать клуб в январе, поэтому может уйти из Интера по завершении контракта (летом 2022). Главной причиной желания избавиться игроков является высокая зарплата чилийцев: Санчес зарабатывает 7 млн евро, а Видаль – 6,5 млн.

К слову, Алексис сыграл в 4 матчах этого сезона во всех турнирах, отметившись 1 ассистом. Видаль же в 5 поединках забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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