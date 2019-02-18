Интер досрочно вернул Врсалько в Атлетико из-за серьезной травмы – защитник вылетел надолго

Хорватский защитник Шиме Врсалько вернулся из Интера в Атлетико из-за тяжелой травмы.

Врсалько вынужден был досрочно вернуться из аренды в Атлетико и лечь под нож из-за травмы колена.

"В этом нет никакой тайны, восстановление займет 8-10 месяцев. Это нормальный срок для операции, которую я перенес. Все прошло замечательно, и это самое главное.

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Могу точно сказать, что не вернусь на поле, пока не буду готов на сто процентов. После всех проблем, что я пережил, и ужасного ощущения, что мне придется навсегда отказаться от футбола, моя главная цель – это набрать лучшую форму и вернуться на поле. Я не спешу и вернусь сильнее, чем когда-либо", – цитирует Врсалько Football Italia.

Напомним, Врсалько перешел в Интер на правах аренды летом 2018-го, но из-за травмы провел за "нерадзурри" лишь 13 матчей.

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