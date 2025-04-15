В первом матче в Мюнхене Интер победил со счётом 2:1. "Мы чувствуем не только напряжение, но и огромную гордость за то, как складывается этот сезон. Мы знаем, что завтрашняя игра будет очень тяжелой, мы должны забыть о результате первого матча, но не об игре. Мы провели великолепный матч, но мы знаем о силе соперника. Нам нужно будет провести отличный матч, с хорошим темпом, агрессией и правильным настроем.

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Компани был умным игроком, он также доказывает это как тренер. У него много талантливых игроков, нам нужно будет постараться повторить то, как мы играли в первом матче. Нам придется постараться удерживать мяч как можно дольше, и это будет еще сложнее, потому что Бавария очень хорошо прессингует.

Мы должны думать не о результате, а об игре. Не нужно смотреть на результаты предыдущих матчей Интера и Баварии, которые здесь, на Сан-Сиро, не всегда были положительными. Ребята настроены позитивно, команда знает, что мы играем против великолепного соперника. Мы уважаем их, но при должном внимании мы можем провести отличную игру", – цитирует Индзаги Football Italia.

Матч Интер – Бавария состоится в среду, 16 апреля.

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