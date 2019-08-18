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Интер договорился с Санчесом насчет перехода, – СМИ

11:17 48 Читати українською
Интер договорился с Санчесом насчет перехода, – СМИ
Алексис Санчес / Reuters

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в ближайшее время присоединится к миланскому Интеру.

Миланский Интер договорился с Алексисом Санчесом об условиях перехода игрока в стан "нерадзурри", сообщает твиттер Джанлуки Ди Марцио.

Санчес хочет покинуть Манчестер Юнайтед в это трансферное окно, – СМИ

Отмечается, что теперь клубы должны договориться между собой. Добавим, что Манчестер Юнайтед активно искал покупателя на звездного чилийца.

В прошлом сезоне Санчес провел за Манчестер Юнайтед 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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