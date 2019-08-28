Интер договорился с Манчестер Юнайтед насчет аренды Алексиса Санчеса

Фоврард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес в ближайшее время должен стать игроком Интера.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес продолжит карьеру в Интере, передает Sky Sport Italia.

Алексис Санчес близок к Интеру – известна сумма сделки

По информации издания, клубы уже договорились об аренде чилийского форварда. Ожидается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. При этом часть зарплаты Санчеса продолжит оплачивать Манчестер Юнайтед.

Добавляется, что уже сегодня, 28 августа, Алексис прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования перед оформлением перехода в Интер.

В прошлом сезоне Санчес провел за Манчестер Юнайтед 27 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

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