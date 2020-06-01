Интер договорился о переходе Тонали, – CdS

Полузащитник итальянской Брешии Сандро Тонали близок к переходу в миланский Интер.

"Нерадзурри" находятся на финальной стадии оформления трансфера хавбека, сообщает Corriere della Sera.

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Интер предложил Тонали 4-летний контракт. На Джузеппе Меацца талантливый итальянец будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон. Брешия требует за своего воспитанника оступные в размере 50 млн евро. Миланцы готовы заплатить за переход Сандро Тонали средства, вырученные от продажи Икарди в ПСЖ.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 5 результативных передач. Из-за манеры игры Тонали называют "новым Пирло".

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