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Интер будет судиться с МЛС из-за клуба Бекхэма

13:24 60 Читати українською
Интер будет судиться с МЛС из-за клуба Бекхэма
Дэвид Бекхэм / reuters

Миланский Интер решил подать в суд на МЛС и Интер с Майами.

Дело в том, что итальянский клуб хочет защитить свою торговую марку, ведь клуб Дэвида Бекхэма, который начнет выступать в МЛС с 2020 года, также называется Интер.

На Бекхэма подано сразу 2 иска в суд: старт его команды Интер Майами в МЛС – под угрозой срыва

Американская лига утверждает, что Интер – это сокращение от слова "интернациональный" и этот термин используется для описания футбольных клубов, сообщает Calciomercato.

Бекхем будує дрім-тім: Мессі, Роналду та Грізманн в одній команді?

Теги
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