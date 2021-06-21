Вслед за Доннаруммой "россонери" бесплатно отпустят и Хакана Чалханоглу, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Яремчук попал в сферу интересов Милана, – итальянские СМИ

Полузащитник на правах свободного агента присоединится к заклятому врагу – Интеру. "Нерадзурри" предложили ему трехлетний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. Чалханоглу вместе со сборной Турции позорно завершил свои выступления на Евро, поэтому медосмотр должен состояться уже завтра.

Добавим, что хавбек в прошлом розыгрыше Серии А провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 10 результативными передачами. Именно Хакан был лучшим ассистентом Милана.

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