Бенфика – Интер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
11 апреля 21:09 - Читати українською
Бенфика в рамках первого четвертьфинального поединка ЛЧ принимает Интер. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции - в этой новости на "Футбол 24".
Первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Бенфикой и Интером пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO.
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Стартовые составы
Бенфика:
Интер:
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