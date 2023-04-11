Бенфика в рамках первого четвертьфинального поединка ЛЧ принимает Интер. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции - в этой новости на "Футбол 24".

Первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Бенфикой и Интером пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO.

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Стартовые составы

Бенфика:

Интер:

Бенфика – Интер: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов