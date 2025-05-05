"Нам еще предстоит оценить, в каком состоянии находятся Павар и Лаутаро. Бенжамен тренировался с группой, а Мартинес работал в спортзале. Если Лаутаро будет чувствовать себя лучше, то попробует тренировки с командой.

Интер – Барселона: Флик получил мощное усиление перед матчем Лиги чемпионов, но есть серьезная потеря

По Лаутаро и Павару решим вместе с медицинским персоналом и игроками. Оба выскажут свои мысли и мы примем решение. Лаутаро лучше выходить с первых минут или со скамейки запасных? Это зависит от того, как он чувствует себя. Если игрок не выходит в старте, то ему труднее помочь команде.

После доработок примем решение, надеясь, что оно окажется правильным. В эти последние часы мы решим, кто будет играть между Карлосом Аугусто и Димарко. Левандовски – один из лучших нападающих в мире. Ферран Торрес играл в первом матче и провел отличную игру. Скорость мысли Ламина Ямаля произвела на меня впечатление. Он будет особенным игроком, за которым стоит следить, как и за многими другими игроками Барселоны.

Нам понадобится сосредоточенная и ясная команда. Команда верит в это и ждет этого матча с должным вниманием и хорошей подготовкой. У Барселоны много качества во владении мячом и навыков в контрпрессинге, но они допускают ошибки в защите.

Все хорошо готовятся к матчу, с большой преданностью. За эти 4 года мне нечего сказать этим ребятам", – цитирует Индзаги Джанлука Ди Марцио.

Напомним, первая встреча между Барселоной и Интером завершилась вничью 3:3. Ответный матч состоится во вторник, 6 мая.

Интер полурезервом победил Верону, не отпустив Наполи в отрыв – впереди битва с Барселоной за финал ЛЧ