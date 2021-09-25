Интер и Аталанта расписали ничью в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Миланцы открыли счет уже на 5-й минуте встречи. Лаутаро в эффектном прыжке замкнул кросс Бареллы. Аталанта ответила усилиями Малиновского, которому удался роскошный крученый удар из-за пределов штрафной. Украинец принял участие и во втором голе своей команды. Ханданович отбил еще одну пушку Руслана, однако первым на добивании был Толои.

Аталанта расписала ничью с Интером в игре с незабитым пенальти и отмененным взятием ворот – Малиновский создал два гола

Второй тайм оказался значительно скромнее на голы. Единственное взятие ворот состоялось на 71-й минуте, когда Джеко подкараулил отскок мяча после сейва голкипера – 2:2.