Интер – Аталанта: Малиновский попал в основной состав на матч Серии А
18:21 - Читати українською
Интер в рамках 6-го тура чемпионата Италии принимает Аталанту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 6-го тура итальянской Серии А Интер – Аталанта начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO". Руслан Малиновский попал в основной состав.
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Стартовые составы
Интер:
Аталанта:
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