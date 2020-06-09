toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Интер анонсировал подписание топ-игрока на замену Лаутаро

13:51 98 Читати українською
Интер анонсировал подписание топ-игрока на замену Лаутаро
Лаутаро Мартинес и Антонио Конте / Фото ФК Интер

Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта поделился трансферными планами "нерадзурри".

"Если Лаутаро покинет Интер, его сменит топ-игрок. Федерико Кьеза? Мне он очень нравится, но стоит слишком дорого.

Интер договорился о переходе Тонали, – CdS

Сандро Тонали? Его мы можем подписать", – цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Напомним, главным претенднтом на Лаутаро СМИ называют Барселону.

В нынешнем сезоне Серии А Мартинес провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

blog_ava
Гётце впервые стал отцом – трогательное фото
09:30
195
Теги
Италия Сандро Тонали Сандро Тонали Трансферы Интера Интер Интер Трансферы Федерико Кьеза Федерико Кьеза Джузеппе Маротта Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук