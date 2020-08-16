Интер – Шахтер: ван Перси сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы

"Интер всегда был большим клубом, но не всегда таким, как сейчас. Конте привнес в игру команды структуру, видно, как он хочет, чтобы она играла. Я общался с де Вреем, он рассказал мне о своих первых перед сезонные сборы в Интере: "Это было трудно, но я в отличной форме сейчас". Также он сказал, что тренер четко знает, как он хочет, чтобы футболисты играли в каждой позиции. Еще он хочет, чтобы команда была в отличной физической форме.

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Шахтер – сенсационная команда с несколькими фантастическими игроками, как Тайсон и Жуниор Мораес. Я играл против них в составе Арсенала, Манчестер Юнайтед и Фенербахче. "Горняки" сильные ментально, им не так важно, что они не играют перед своими болельщиками. В любой ситуации они делают то, что у них лучше всего получается, показывают действительно хороший футбол.

У Интера хороший тренер, отличные игроки, они побеждают. Но Шахтер... Сложно сказать, но исходя из моих матчей против них, я бы не стал списывать их со счетов, им неважно, играют они перед своими болельщиками или нет. Сложно, но предпочту Интер", – поделился ван Перси в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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