toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН ТРАНСФЕРЫ ИНТЕР - ШАХТЕР

Интер – Шахтер: ван Перси сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы

09:19 - Читати українською
Интер – Шахтер: ван Перси сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы
Робин ван Перси / Reuters

Бывший форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси поделился мыслями относительно предстоящего полуфинала Лиги Европы Интер – Шахтер.

 

"Интер всегда был большим клубом, но не всегда таким, как сейчас. Конте привнес в игру команды структуру, видно, как он хочет, чтобы она играла. Я общался с де Вреем, он рассказал мне о своих первых перед сезонные сборы в Интере: "Это было трудно, но я в отличной форме сейчас". Также он сказал, что тренер четко знает, как он хочет, чтобы футболисты играли в каждой позиции. Еще он хочет, чтобы команда была в отличной физической форме.

Интер – Шахтер: Янг оценил силу "горняков" накануне полуфинала Лиги Европы

Шахтер – сенсационная команда с несколькими фантастическими игроками, как Тайсон и Жуниор Мораес. Я играл против них в составе Арсенала, Манчестер Юнайтед и Фенербахче. "Горняки" сильные ментально, им не так важно, что они не играют перед своими болельщиками. В любой ситуации они делают то, что у них лучше всего получается, показывают действительно хороший футбол.

У Интера хороший тренер, отличные игроки, они побеждают. Но Шахтер... Сложно сказать, но исходя из моих матчей против них, я бы не стал списывать их со счетов, им неважно, играют они перед своими болельщиками или нет. Сложно, но предпочту Интер", – поделился ван Перси в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Главные новости 15 августа: Зинченко сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Швед перешел в новый клуб, трансферы Динамо
07:00
3980
Теги
Шахтер Шахтер Интер Интер Лига Европы Интер - Шахтер Робин Робин ван Перси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?