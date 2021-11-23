Голкипер Шахтера Анатолий Трубин с оптимизмом оценивает шансы на успех в матче 5-го тура ЛЧ против Интера.

"Все хотят играть в Лиге чемпионов. Здесь выступают лучшие команды. Ожидания высокие. Мы понимаем, что впереди матч против сильного соперника. Знаем свои сильные стороны и будем показывать на поле максимум. Еще есть шансы пройти дальше.

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Матч покажет, как мы готовы ментально. Хотим показать самые лучшие качества перед заполненными трибунами. Большая ответственность. Как мы справимся с этой ответственностью, такой футбол и покажем", – рассказал Трубин на пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Шахтером и Интером состоится в среду, 24 ноября, в Милане. Начало встречи в 19:45. Первый матч в Киеве завершился без голов.

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