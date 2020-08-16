Интер – Шахтер: Тайсон озвучил серьезность намерений "горняков" на выход в финал Лиги Европы

"С командой, финишировавшей в чемпионате Италии второй, нужен глаз да глаз. У них есть отличные футболисты, в том числе многие легионеры. Полуфинал очень важен для обеих команд, тем более что раунд – на вылет, без ответной встречи. Так что, как я это вижу, шансы 50 на 50.

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Мы прошли так далеко не случайно – мы заслужили это. Будет великолепный матч. Надеемся, что сможем повторить наше отличное выступление, которое было в поединке с Базелем. Конечно, уважаем Интер, но мы не прекратим играть в нашем ключе и продолжим действовать так, с удовольствием. Мы станем делать то, что делаем, с уважением к сопернику.

Особенно для тех из нас, кто выступает за клуб довольно долго. Мы мечтаем о выходе в финал с момента противостояния с Бенфикой и никогда не отклонялись от этого курса. Финал всегда оставался нашей целью. Мы знали, что, когда выйдем в четвертьфинал или полуфинал, встретимся с сильными командами, но продолжаем думать о финале, даже когда нам противостоит Интер.

Мы хотим войти в историю клуба, и для этого должны завоевывать такие трофеи, как Лига Европы. Это важно и для клуба, и для нас, футболистов. Мы ставим эту задачу перед собой всегда, сфокусированы на ней, на том, что делали в тренировочном процессе, так что в понедельник постараемся показать отличную игру и, дай Бог, выйти в финал", – поделился Тайсон в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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