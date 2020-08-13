Интер – Шахтер: Шевчук обозначил, в чем "горняки" превосходят именитого соперника

"Для меня эти команды, который вышли в полуфинал, они заслуживают играть в Лиге чемпионов. Базель, Вольфсбург – эти команды все же немного более низкого уровня. Матчи будут серьезные.

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Интер – фаворит матча, это большой клуб с богатой историей. Но сейчас это не тот клуб, который был в 2000-е годы. У них есть игроки мирового уровня, но они его не показывают сейчас. Лукаку – это мощный игрок, которому должны уделить внимание и противодействовать. Думаю, что у Шахтера более высокий уровень организации, чем в Интере. На мой взгляд, у дончан все в руках и ногах, чтобы пройти дальше", – цитирует Шевчука сайт телеканалов "Футбол".

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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