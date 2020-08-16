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Интер – Шахтер: президент итальянцев прибыл в расположение команды – пресса нашла два мотива

18:04 - Читати українською
Интер – Шахтер: президент итальянцев прибыл в расположение команды – пресса нашла два мотива
Стивен Чжан / Imagephotoagency.it

Миланский клуб всерьез настроен на завоевание второго по значимости еврокубкового трофея.

 

Президент миланского Интера Стивен Чжан, который недавно вернулся в Италию после нескольких месяцев отсутствия, решил поддержать команду личным визитом. 28-летний китайский функционер прибыл в Дюссельдорф и приехал в гостиницу, где расположились подопечные Антонио Конте. Президент намерен провести напутственной ужин вместе с командой и настроить ее на борьбу с Шахтером. Кроме того, между руководителем клуба и наставником команды планируется серьезный разговор – очевидно, уже после самого поединка.

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Напомним, недавно между главным тренером "черно-синих" и руководством клуба возник конфликт – Конте пожаловался на слабое руководство, которое не защищает его и игроков миланского клуба. Такие высказывания стали для китайцев неприятной неожиданностью. Однако, желание достойно завершить сезон (в клубе верят в победу в Лиге Европы), привело к определенной консервации конфликта, решение которого было отложено на после окончания выступления команды в еврокубке.

Полуфинальный поединок между Интером и Шахтером состоится уже завтра, 17 августа. Начало матча в 22:00.

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