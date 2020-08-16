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Интер – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

18:30 - Читати українською
Интер – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что "горняки" и миланский Интер хорошо изучили друг друга, поэтому вряд ли смогут чем-то существенно удивить оппонентов, хотя определенную вариативность в игре это не исключает.

 

"Мы спокойно ждем этого матча. Конечно, очень хотим пройти в финал. Мы знаем, что нас ждет сильный соперник, и мы к этому готовы. Спокойствие – в нашем ДНК, и за пределами поля. Это составная часть нашей команды.

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Сейчас все команды не отступают существенно от своего стиля игры. Да, иногда мы стараемся удивить нашего соперника. Всегда можно продемонстрировать определенную креативность, и вообще, думаю, что обе команды хорошо изучили друг друга. Весь сезон мы работали определенным образом, и в конце увидим результат", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции в воскресенье в Дюссельдорфе.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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Источник: Футбол 24
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