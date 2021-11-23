– Победа над Наполи (3:2) дает уверенность в решении задачи выхода из группы Лиги чемпионов?

– В воскресенье мы провели потрясающий поединок, обыграв Наполи – команду с лучшей обороной в Европе. Мои подопечные сдали тест на зрелость и характер. Также мы знаем, что в матче с Шахтером все в наших руках. После побед над Шерифом придется столкнуться с командой, у которой отличный тренер и которая поставила нас в затруднительное положение в первой встрече. Чтобы добиться результата, нужно продемонстрировать лучшую игру.

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– Какова кадровая ситуация перед поединком с Шахтером?

– В воскресенье был непростой матч, возникли некоторые проблемы. В частности замены попросили Барелла и Корреа. Чалханоглу получил желтую карточку в конце первого тайма, и при счете 3:1 я тоже решил его заменить. Зная, что Джеко в последнее время испытывал трудности и не играл, а Сатриано был дисквалифицирован, я держал эти обстоятельства в уме. Завтра мы точно не увидим на поле травмированных де Врея и Санчеса, однако на всех остальных рассчитываем. Посмотрим, как пройдет восстановление.



– Испытываете дополнительное давление, ведь от Интера ждут выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

– Завтрашний день очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в Интер, то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с Шахтером для нас во многом решающая, ведь в последнем туре состоится выезд в Мадрид, и не хотелось бы откладывать задание на эту игру. Однако и Шахтер – соперник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательно.



– Интеру удобнее играть с соперниками, исповедующими закрытый футбол, или с теми, которые готовы рисковать и идти в атаку?

– Повезло, что у меня в составе очень качественные футболисты, выступающие на высоком уровне много лет, поэтому тактика соперника значения не имеет. В последнее время мы неоднократно встречались с оппонентами, которые садились глубоко в оборону или пытались встречать нас высоко. Я хорошо знаю Шахтер, часто противостоя нынешнему тренеру "горняков" Де Дзерби. Ему удалось быстро донести свои тренерские концепции до очень техничной команды, где собрано много индивидуально сильных футболистов.



– То обстоятельство, что Шахтер нуждается только в победе, на руку Интеру?

– Думаю, это слишком не повлияет на ход матча. Нас ждет отличный поединок команд европейского уровня, умеющих хорошо играть в футбол, что очень важно для нас, и это плюс.



– Проведите параллель между первым матчем с Шахтером и предстоящим.

– Тогда выиграть могли обе команды. Возможно, у нас возникало больше моментов, но у Шахтера было больше удачных индивидуальных действий, обводок. Перед нами команда, стремящаяся вести игру, навязывать свой футбол, и мы должны пытаться помешать ей.



– Вам приятно читать в СМИ, что это уже Интер Индзаги?

– Происходит процесс роста, мы на правильном пути. Однако впереди еще много работы, ведь у меня, как и у каждого тренера, есть собственные идеи. Мне удалось найти отличную среду, которая прекрасно приняла меня с первого дня. В течение четырех месяцев мы проделали хороший путь, чтобы донести свою концепцию. Недавняя победа над Наполи придаст нам больше уверенности в собственных силах, ведь раньше мы хоть никогда и не проигрывали в больших матчах, однако порой нам не хватало именно победного результата.

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– Какая итальянская команда больше других похожа на Шахтер?

– Думаю, это именно Наполи, с которым мы только что встречались, и Сассуоло – бывший клуб Де Дзерби. Обе пытаются контролировать мяч, чтобы оказывать давление и находить идеальные моменты для голов.

– Что следует изменить в игре Интера по сравнению с первой встречей с Шахтером, чтобы одержать победу?

– В первом матче мы создали много моментов, однако теперь нужно быть более решительными и успешными. Я помню перекладину Бареллы, опасные удары Джеко и Лаутаро Мартинеса. Думаю, нужно волноваться тогда, когда моментов нет, это всегда проблема. Шахтер в первом матче больше владел мячом, но создал меньше острых моментов, чем Интер.

– Увидим ли мы на поле Стефано Сенси в ближайших встречах?

– У меня игроки, которые отлично тренируются. Не скрою, скучаю по де Врею и Санчесу – это важные исполнители, и мы рассчитываем, что они поскорее залечат свои травмы. Однако и другие футболисты подают мне отличные сигналы. Это нормально, когда тренеру есть из кого выбирать. Думаю, все будут играть: кто больше, кто меньше. Сенси работает отлично, как и все остальные, он обязательно будет иметь шанс. С этого момента и до Рождества Интер должен провести много матчей, и он, и другие ребята еще внесут свой вклад в результат команды, – приводит слова Индзаги официальный сайт Шахтера.

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