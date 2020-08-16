Интер – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Антонио Конте

Главный тренер Интера Антонио Конте отметил уровень Шахтера и умение донецкого клуба находить талантливых игроков, а также признал, что для Интера было бы хорошо завоевать еврокубковый трофей.

"Я считаю, что уровень Шахтера с новым тренером остается таким же высоким. Когда я тренировал Ювентус в Лиге чемпионов, мы встречались с Шахтером. Уже тогда в обойме команды были очень мощные игроки. И сегодня в Шахтере очень сильные футболисты. Поздравляю всю администрацию Шахтера, они находят очень интересных талантов.

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Присутствие нашего президента? Это радость для меня и для наших игроков. Мы защищаем честь итальянского футбола как последняя оставшаяся команда? Я не считаю в данном случае себя представителем всего итальянского футбола. В этом сезоне мы везде боролись до последнего, и в чемпионате, и дошли до полуфинала Кубка Италии. Да, нам нужно немного добавить в наших результатах. Конечно, если бы я мог поднять такой кубок, это было бы огромное достижение, прежде всего, для клуба. Мое личное достижение для меня имеет меньшее значение.

Отсутствие Санчеса? Три четверти сезона Санчеса у нас не было. Конечно, он сейчас вернулся на очень хорошем уровне, и нам будет не хватать такого игрока. Другие наши игроки должны отдать больше на поле. У нас есть молодой Эспозито. Мы можем еще что-то придумать. К сожалению, Алексиса Санчеса завтра не будет на поле", – сказал Конте на предматчевой пресс-конференции в воскресенье в Дюссельдорфе.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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