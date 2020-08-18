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Интер – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

00:52 - Читати українською
Интер – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил евросезон своих подопечных после поражения от Интера (0:5) в полуфинале Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Сегодня нам не удалось показать свою атакующую игру из-за прессинга Интера. Трудно было переходить на половину поля соперника. В первом тайме был полумомент у Маркоса Антонио. А из двух своих моментов в первом тайме Интер реализовал один.

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Если бы мы сравняли счет во втором тайме, когда был момент у Жуниора Мораесу, то игра могла пойти дальше по-другому. К сожалению, Интер забил второй гол, а наша команда не смогла на него правильно психологически отреагировать. В том эпизоде ​​мы не смогли закрыть дальнюю штангу. Мы прекрасно знали, что у Интера во время угловых туда забегает игрок. До второго гола игра была более или менее ровной, и после него Интер уже ушел вперед и развил успех.

Это негативный день для нас. Мы смогли неплохо выступить в Лиге Европы, но это поражение оставит неприятный осадок. Конечно, я беру на себя всю ответственность за неудачу. Но хотел бы напомнить, что мы не просто так оказались в полуфинале. Мы провели великолепный сезон. Во многих матчах Лиги Европы мы показывали отличную игру. Мы должны проанализировать ошибки, исправить их и идти вперед", – сказал Каштру на пресс-конференции после матча с Интером в Дюссельдорфе.

Напомним, в плей-офф турнира на пути в полуфинал Шахтер справился с Бенфикой, Вольфсбургом и Базелем.

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Источник: Футбол 24
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Лига Европы Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Луиш Луиш Каштру
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