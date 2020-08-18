Интер – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"Сегодня нам не удалось показать свою атакующую игру из-за прессинга Интера. Трудно было переходить на половину поля соперника. В первом тайме был полумомент у Маркоса Антонио. А из двух своих моментов в первом тайме Интер реализовал один.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Если бы мы сравняли счет во втором тайме, когда был момент у Жуниора Мораесу, то игра могла пойти дальше по-другому. К сожалению, Интер забил второй гол, а наша команда не смогла на него правильно психологически отреагировать. В том эпизоде ​​мы не смогли закрыть дальнюю штангу. Мы прекрасно знали, что у Интера во время угловых туда забегает игрок. До второго гола игра была более или менее ровной, и после него Интер уже ушел вперед и развил успех.

Это негативный день для нас. Мы смогли неплохо выступить в Лиге Европы, но это поражение оставит неприятный осадок. Конечно, я беру на себя всю ответственность за неудачу. Но хотел бы напомнить, что мы не просто так оказались в полуфинале. Мы провели великолепный сезон. Во многих матчах Лиги Европы мы показывали отличную игру. Мы должны проанализировать ошибки, исправить их и идти вперед", – сказал Каштру на пресс-конференции после матча с Интером в Дюссельдорфе.

Напомним, в плей-офф турнира на пути в полуфинал Шахтер справился с Бенфикой, Вольфсбургом и Базелем.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы