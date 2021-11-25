Статистический портал подвел итоги противостояния итальянской и украинской команд в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0) и оценил действия игроков на поле.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал лучшим игроком команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера по данным Sofascore.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Его игра была оценена в 7,6 баллов. Украинец помог "горнякам" избежать разгрома, неоднократно спасая команду от верного гола – он совершил 7 сейвов и сделал 27 точных передач (75%).

В топ-4 среди игроков Шахтера также вошли Майкон (7,3), Додо (7,3) и Марлон (7). Худшим в составе дончан оказался Николай Матвиенко, набравший 6,1 балла.

Лучшим игроком матча стал форвард Интера Эдин Джеко – автор обеих голов получил за свою игру высокие 8,8 балла.

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