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Интер – Шахтер: Маркевич очертил главный фактор, который позволит "горнякам" выйти в финал Лиги Европы

11:22 - Читати українською
Интер – Шахтер: Маркевич очертил главный фактор, который позволит "горнякам" выйти в финал Лиги Европы
Мирон Маркевич / УАФ

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отдал должное миланскому Интеру, который станет соперником "горняков" в полуфинале Лиги Европы.

 

"На мой взгляд, шансы футболистов донецкого Шахтера стать обладателем главного приза Лиги Европы резко возрастут, если они в полуфинале пройдут Интер. Очень многое будет зависеть от того, сумеет ли оборона "горняков" нейтрализовать самых грозных нападающих итальянцев – Лукаку и Лаутаро Мартинеса. С форвардами такого уровня Шахтер уже давно не встречался.

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К тому же, у Интера очень квалифицированный наставник – Антонио Конте, который позаботится, чтобы его подопечные не дали разбежаться мобильным игрокам Шахтера. Впрочем, я надеюсь, что и "горняки" постараются удивить Интер домашними заготовками", – рассказал Маркевич Meta-ratings.

Поединок Интер – Шахтер стартует сегодня, 17 августа, в 22:00. Победитель поборется за трофей с Севильей. Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет 21 августа в Кельне.

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Интер Интер Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Лига Европы Мирон Маркевич
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