Интер – Шахтер: Лукаку оценил свои игровые качества накануне заключительного матча Лиги чемпионов
Бельгийский форвард миланского Интера Ромелу Лукаку высоко оценил свой потенциал и поставил себя в один ряд с лучшими мировыми бомбардирами.
"Если говорить о тактике, то есть о работе на своей позиции, я не могу ошибаться. Никогда.
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Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира. Если Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски могут превосходить собственные возможности, то почему я не могу?" – цитирует Лукаку издание France Football.
Напомним, уже в среду, 9 декабря, 27-летний бельгиец вместе со своей командой попытается помешать украинцам пробиться в весеннюю часть Лиги чемпионов. Поединок между Интером и Шахтером стартует в 22:00.
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