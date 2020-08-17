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Интер – Шахтер: Лукаку и Мартинес повторили уникальный клубный рекорд

17 августа 23:32 - Читати українською
Интер – Шахтер: Лукаку и Мартинес повторили уникальный клубный рекорд
Лукаку / Фото из открытых источников

Игроки миланского Интера продолжают покорять клубные рекорды.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес стали первой парой форвадов за последние 15 лет, которые забили более 20 мячей в сезоне. Уникальное достижение зафиксировала UtdArena в своем Твиттере.

Интер – Шахтер – видео голов

Лукаку забил 32 гола, а Мартинес – 21. Предыдущий раз похоже достижения устанавливали Адриано (28) и Мартинс (22) в сезоне 2004/05.

Напомним, Лукаку в прошлом сезоне Серии А провел 33 матча, отметившись 23 голами, а на счету Мартинеса 14 голов в 35 матчах Кальчо.

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Теги
Лига Европы Интер - Шахтер Ромелу Ромелу Лукаку Интер Интер Лаутаро Лаутаро Мартинес
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