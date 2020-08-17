Интер – Шахтер: Лукаку и Мартинес повторили уникальный клубный рекорд

Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес стали первой парой форвадов за последние 15 лет, которые забили более 20 мячей в сезоне. Уникальное достижение зафиксировала UtdArena в своем Твиттере.

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Лукаку забил 32 гола, а Мартинес – 21. Предыдущий раз похоже достижения устанавливали Адриано (28) и Мартинс (22) в сезоне 2004/05.

Напомним, Лукаку в прошлом сезоне Серии А провел 33 матча, отметившись 23 голами, а на счету Мартинеса 14 голов в 35 матчах Кальчо.

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