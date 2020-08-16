Интер – Шахтер: Левандовски назвал неожиданное преимущество "горняков" в полуфинале Лиги Европы

"Фаворит пары Интер – Шахтер? Конечно, это миланский клуб. Но, может, это и хорошо. Итальянцев будет давить результат. Интеру нужен Кубок, а Шахтер может его завоевать.

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Да, это будет нелегко, но у "горняков" достаточно опытных исполнителей, которые в состоянии решить судьбу поединка. Я уже не говорю о Андрея Пятова, который знает, что такое победа в престижном европейском турнире. Он поможет партнерам своим опытом", – поделился Левандовски в интервью Команда№1.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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