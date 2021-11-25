"Интер имел очень много моментов. Я хочу посоветовать Динамо, чтобы брали все лучшее, что имел Интер. Итальянцы и на контратаках играли, и бежали в атаку… Самое опасное – то, что, как только человек открывается, его сразу награждают пасом.

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Что в зону, что так отдают. Потому и опасно. Практически все атаки заканчивались ударами. К этому нужно идти Динамо. Правда, в еврокубках, а не в чемпионате страны", – поделился Леоненко в комментарии Великому футболу.

Напомним, Шахтер не сумел выйти в весеннюю часть еврокубков впервые с 2011 года – поражение от Интера (0:2) лишило "горняков" шансов на выход даже в Лигу Европы.

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