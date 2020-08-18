Интер – Шахтер: Лаутаро установил интересный рекорд по результативности среди топ-5 лиг

Противостояние с Шахтером позволило Мартинесу возглавить один из европейских рейтингов бомбардиров.

Интер – Шахтер – видео голов

Аргентинский нападающий забил "горнякам" в первом тайме полуфинала ЛЕ, этот гол стал 13-м для Лаутаро в нынешнем сезоне, который был забит в первые 30 минут матча, сообщает OptaPaolo. Этот лучший результат сезона 2019/20 среди игроков топ-5 лиг.

Напомним, по инфомрацию СМИ, 22-летним Мартинесом активно интересуется Барселона.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко