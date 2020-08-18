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Интер – Шахтер: Лаутаро установил интересный рекорд по результативности среди топ-5 лиг

01:50 - Читати українською
Интер – Шахтер: Лаутаро установил интересный рекорд по результативности среди топ-5 лиг
Лаутаро Мартинес / Фото ФК Интер

Форвард Интера Лаутаро Мартинес продолжает устанавливать новые достижения в нынешнем сезоне.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Противостояние с Шахтером позволило Мартинесу возглавить один из европейских рейтингов бомбардиров.

Интер – Шахтер – видео голов

Аргентинский нападающий забил "горнякам" в первом тайме полуфинала ЛЕ, этот гол стал 13-м для Лаутаро в нынешнем сезоне, который был забит в первые 30 минут матча, сообщает OptaPaolo. Этот лучший результат сезона 2019/20 среди игроков топ-5 лиг.

Напомним, по инфомрацию СМИ, 22-летним Мартинесом активно интересуется Барселона.

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17 августа
26535
Теги
Лига Европы Лаутаро Лаутаро Мартинес Интер - Шахтер Интер Интер Рекорды
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