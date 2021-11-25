"Мы очень довольны этой победой. Для нас было невероятно важно приблизиться к 1/8 финала из этой группы. Мы делали то, что были обязаны дома, перед собственными фанатами, которые всегда поддерживают и помогают нам.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Победить в этой игре – это отличное чувство. Мы очень довольны нашим прогрессом. Мы находимся на правильном пути и в чемпионате, и в этом турнире. На достигнутом мы не останавливаемся. В субботу нас ждет Венеция, поэтому мы продолжим тяжело работать и выполнять задачи тренера. Нам нужно хорошо отдохнуть, поскольку это будет трудный выездной матч", – цитирует форварда официальный сайт клуба.

Напомним, что "нерадзурри" уверенно одолели Шахтер благодаря дублю Эдина Джеко и после поражения Шерифа гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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