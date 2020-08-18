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Интер – Шахтер: Конте призвал не делать выводов о "горняках" по результатам полуфинала Лиги Европы

01:28 - Читати українською
Интер – Шахтер: Конте призвал не делать выводов о "горняках" по результатам полуфинала Лиги Европы
Антонио Конте / Фото UEFA

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился впечатлениями от полуфинала Лиги Европы против Шахтера (5:0).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Мы вышли в финал, обыграв очень сильную команду. Не обманывайте себя результатом. Мы были замечательные и не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли именно так, как следует в еврокубках.

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Что касается финала, многие из наших футболистов впервые в своей карьере примут участие в матче такого уровня. У Севильи большой опыт, они побежбали в этом турнире несколько раз. Но мы готовы попробовать порадовать наших болельщиков. Им следует гордиться этими ребятами, потому что они полностью выкладываются.

Игроки знали, что я верю в хорошее завершение сезона для нашей команды. Мы очень много работали и учились на своих ошибках в течение сезона. Мы финишировали вторыми в Серии А и теперь вышли в финал Лиги Европы. Давайте насладимся этим моментом накануне финала", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Судьба трофея Лиги Европы между Интером и Севильей будет решена 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Лига Европы Интер - Шахтер Шахтер Шахтер Интер Интер Антонио Антонио Конте
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