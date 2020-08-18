Интер – Шахтер: Конте призвал не делать выводов о "горняках" по результатам полуфинала Лиги Европы

"Мы вышли в финал, обыграв очень сильную команду. Не обманывайте себя результатом. Мы были замечательные и не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли именно так, как следует в еврокубках.

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Что касается финала, многие из наших футболистов впервые в своей карьере примут участие в матче такого уровня. У Севильи большой опыт, они побежбали в этом турнире несколько раз. Но мы готовы попробовать порадовать наших болельщиков. Им следует гордиться этими ребятами, потому что они полностью выкладываются.

Игроки знали, что я верю в хорошее завершение сезона для нашей команды. Мы очень много работали и учились на своих ошибках в течение сезона. Мы финишировали вторыми в Серии А и теперь вышли в финал Лиги Европы. Давайте насладимся этим моментом накануне финала", – цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Судьба трофея Лиги Европы между Интером и Севильей будет решена 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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