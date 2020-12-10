"Хватило ли нам решимости? Вы можете иметь свое мнение, я его уважаю. Но я не согласен, потому что думаю, что команда отдала все, что имела, сделала все, что было нужно. Невероятно, что за две игры, в которых мы доминировали против Шахтера, мы не забили ни одного мяча. Я не согласен, что нам вообще не хватало решимости. Мои игроки сегодня отдали все, поэтому я совершенно не согласен.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Мы должны оценивать все с холодными головами, а не после такого завершения. Есть большое разочарование, но я абсолютно не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. Нам не хватило гола, на протяжении всей кампании Лиги чемпионов нам не везло с арбитрами и VAR. Если вы вернетесь назад и посмотрите на все ситуации, которые не видели и не оценивали, тогда...

Шахтер приехал сюда и переделал свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. В Лиге Европы они проиграли со счетом 5:0, поэтому и изменились. Подумайте, прежде чем ставить вопрос об этих двух матчах и предыдущем в Лиге Европы! У нас есть план Б, но я не буду говорить о нем здесь. Это будет полной катастрофой, если его тоже нейтрализуют", – приводит слова Конте Football Italia.

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